Явка на президентских выборах в Белоруссии на 20:00 составила 84,05%

Уровень явки на выборах президента Белоруссии составил 84,05% по состоянию на 20:00. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центризбиркома страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным сведениям, явка в Брестской области составила 91,97%, в Витебской - 82,73%, Гомельской - 89,81%, Гродненской - 88,81%, Минской - 84,53%, Могилевской - 90,44%, в городе Минске - 66,10%.

В 2015 году явка на президентских выборах была выше - 87,22%. За Александра Лукашенко тогда отдали голоса 83,5% граждан, принявших участие в голосовании.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. Большинство избирательных участков закрылись в 20:00 по местному времени. Несколько участков в Минске продолжили работу из-за больших очередей. Согласно данным экзитполов, Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская, согласно экзитполам, набирает от 6,8% до 10,1% голосов.