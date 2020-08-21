Япония ослабит ограничения на въезд для постоянно проживающих в стране иностранцев

Правительство Японии со следующего месяца намерено ослабить ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса, в отношении постоянно проживающих в стране иностранных граждан. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сейчас такие резиденты с долгосрочными визами, среди которых много студентов, могут повторно въехать в Японию только если они покинули ее пределы по особым обстоятельствам. К примеру, речь идет о родах или похоронах. В сентябре это требование будет снято, и иностранные граждане смогут повторно въезжать в Японию, как и было раньше.

Тем не менее иностранным резидентам необходимо будет сдать тесты на коронавирус и по возвращении в Японию две недели провести на карантине в специально отведенных под эти цели отелях. В ожидании увеличения пассажиропотока после снятия ограничений власти Японии увеличат возможности для проведения тестирования на вирус в главных международных аэропортах страны, включая токийские Нарита и Ханэда.

Из-за пандемии Япония ввела запрет на въезд для граждан почти 130 стран, включая США, государства ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею, Россию, Белоруссию, Украину. При этом Япония постепенно возобновляет авиасообщение со странами Юго-Восточной Азии, среди которых Вьетнам, Таиланд, Малайзия и Сингапур.