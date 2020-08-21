Не менее 14 человек госпитализированы из-за утечки газа в Индии

По меньшей мере 14 человек пострадали в четверг в результате утечки аммиака на молочном комбинате в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии. Как со ссылкой на местную администрацию сообщила газета Hindustan Times, все они госпитализированы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям издания, утечка газа на молокоперерабатывающем предприятии произошла около 17:00 по местному времени. Отмечается, что 14 работниц комбината были доставлены в местную больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Причины инцидента пока не установлены. Соответствующие службы намерены начать расследование по факту произошедшего.