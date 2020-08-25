Юрий Бочаров: Заявление посла Армении — очередное передергивание фактов

БАКУ/Trend/ - Заявление посла Армении — это очередное передергивание фактов. Как сообщает вторник Trend со ссылкой на AZIZ News, об этом сказал израильский эксперт Юрий Бочаров.

"К сожалению, торговля оружием — одна из серьезных статей дохода многих развитых стран мира. В первой десятке крупнейших производителей оружия в мире - США и Россия, Китай и Франция, Великобритания и даже Украина, которые за редким исключением не продают напрямую свою продукцию особо одиозным правителям и конфликтующим странам. Тем более, что оружие само по себе не стреляет, все это делает человек и чаще всего по указанию своих вышестоящих руководителей. Поэтому заявление посла — это очередное передергивание фактов и попытка повлиять хотя бы эмоционально, на товарооборот Израиля. Не думаю, что посол Армении на официальном приеме у президента, или при знакомстве с сотрудниками МИД Израиля, вообще поднимал эту тему. А для прессы, публики, и в первую очередь, для Армении, естественно, он должен изображать неустанную заботу и борьбу. Я бы вообще не обращал внимания, на то, что говорит посол «русской» прессе в Израиле, более и менее можно будет анализировать его официальные заявления в ивритской прессе. А так, все это пустые разговоры для неискушенной публики.

Израиль в принципе заинтересован, в налаживание более четких и в первую очередь экономически целесообразных взаимоотношений со всеми странами мира. Естественно, если между этими странами есть конфликт, то это негативно влияет на общую картину взаимоотношений. Израиль всегда выступает за мирное разрешение конфликта и в принципе, всегда готов со своей стороны, помочь в разрешении спорных вопросов. Но это желание, должно исходить не от Израиля, а от конфликтующих сторон.

Я, как сын и внук, участников второй мировой войны, уже не раз высказывал свою непримиримую позицию по поводу пересмотра, а тем более фальсификации итогов и событий ВОВ. К сожалению Запад до сих пор ведет подковерную войну против России, используя для этого не только экономические санкции, но в первую очередь идеологию. Подыгрывая ему, исходя из своих часто корыстных интересов, многие зависимые от них страны, а вернее их правители в угоду своему благосостоянию, готовы заявить и поддерживают любую ложь и дезинформацию.

Да, в каждой стране были люди недовольные или пострадавшие от существующего строя. Великая отечественная война, как раз и разделила их, но такие люди были по обе стороны баррикад. Но были и те кто в угоду своим националистическим убеждениям фактически боролся против своего народа. История их осудила, но сегодня их пытаются реабилитировать . Так что господин посол в угоду нынешним правителям Армении вновь слегка передергивает факты. Армянский легион СС не защищал интересы армянского народа, живущего в Армении, он как раз то и уничтожал лучших сынов Армении, отдавших свои жизни за то, чтобы фашизм исчез с лица земли", - сказал он.