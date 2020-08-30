В Оттаве прошла крупная акция протеста против связанных с коронавирусом ограничений

Другие страны 30 августа 2020 11:09 (UTC+04:00)
В Оттаве прошла крупная акция протеста против связанных с коронавирусом ограничений

Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против связанных с коронавирусом ограничений, которая в субботу проходила перед парламентским комплексом в центре Оттавы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Протестующие требовали от властей Канады отменить все защитные меры, которые, по их мнению, не только ограничивают свободу граждан, но также наносят ущерб национальной экономике.

"С начала марта в Канаде действуют ограничения, границы страны закрыты, миллионы лишились работы и теперь сидят на государственных пособиях, многие предприятия малого бизнеса закрылись и уже никогда не откроются, так как сотрудники просто не выходят на работу: кого-то устраивает сумма пособия (2 тыс. канадских долларов в месяц - прим. ТАСС), кто-то просто запуган СМИ", - сказала корреспонденту ТАСС одна из участниц акции, представившаяся Анной. По ее словам, в акции, длившейся четыре часа, приняли участие несколько тысяч человек. Полиция не сообщала официальных данных о численности участников.

По свидетельству корреспондента ТАСС, акция проходила спокойно. Протестующие не предпринимали никаких противоправных действий.

С мая в Канаде начали постепенно снимать режим жестких карантинных ограничений. Сейчас в стране открыты общественные заведения, но посещать их можно только в защитных масках и при соблюдении социальной дистанции в 1,5 - 2 м. Границы Канады будут закрыты минимум до 30 сентября.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала пандемии заразились более 127 тыс. человек, 113,5 тыс. из них выздоровели, более 9,1 тыс. умерли. Тестирование на коронавирус прошли 5,4 млн человек. 29 августа в стране было выявлено 315 новых случаев заражения.

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