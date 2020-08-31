Синдзо Абэ планирует в течение дня позвонить Путину

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который на прошлой неделе объявил о своем намерении уйти в отставку, планирует в течение дня позвонить президенту РФ Владимиру Путину, чтобы лично его уведомить о своем решении. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время этот вопрос находится на стадии согласования.

По данным Kyodo, Абэ уже провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Отмечается, что в ходе телефонного разговора премьер-министр Японии уведомил главу Белого дома о своем решении уйти в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья. По данным агентства, для Синздо Абэ беседа с Трампом стала первым разговором с кем-либо из иностранных лидеров после объявления о предстоящей отставке.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что очень огорчен уходом Синдзо Абэ в отставку с поста премьер-министра Японии. Трамп также назвал Абэ своим "очень хорошим другом".