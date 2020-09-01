На юге Японии более 30 тыс. домов остались без электроэнергии из-за тайфуна
По меньшей мере 31 450 домов в префектуре Окинава на юге Японии лишились электроэнергии из-за ливней и шквального ветра, вызванных охватившим этот регион тайфуном. Об этом во вторник сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Кроме того, по меньшей мере четыре человека получили травмы. Стихия также привела к прекращению работы до 12:00 (07:00 GMT+4) 1 сентября терминала местного международного аэропорта Наха.
В настоящий момент тайфун движется в сторону Китая. Скорость ветра в его центральной части составляет 45 м/с. Это девятый по счету тайфун, образовавшийся в Тихом океане в 2020 году.
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