Китайский многоразовый орбитальный модуль успешно вернулся на Землю
Китайский возвращаемый орбитальный модуль, пригодный для повторного использования, совершил в воскресенье успешную посадку на заданной площадке после двухдневного полета. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета Global Times.
В КНР, отмечает издание, рассматривают успешный запуск корабля как прорыв в разработках многоразовых космических аппаратов. Издание подчеркивает, что модуль предназначен для мирного исследования космоса.
В пятницу агентство "Синьхуа" сообщило, что Китай осуществил запуск на орбиту многоразового возвращаемого орбитального модуля. Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу). Космический корабль был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя Changzheng-2F.
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