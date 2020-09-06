Более полумиллиона жителей Японии получили указание к эвакуации из-за тайфуна "Хайшэнь"

Более 500 тыс. жителей южной и юго-западной части Японии в воскресенье получили указание от местных властей эвакуироваться из-за приближающегося супертайфуна "Хайшэнь". Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что указания к эвакуации получили по крайней мере 530 тыс. человек в префектурах Нагасаки, Кумамото и Кагосима. В то же время еще более 3,5 млн человек в девяти префектурах южной и юго-западной части Японии получили рекомендации к эвакуации из-за приближающегося тайфуна. Национальное метеорологическое управление Японии предупреждает о возможности выпадения 600 мм осадков за сутки. В некоторых районах скорость ветра достигает отметки в 50 м/с.

Из-за приближающегося тайфуна в воскресенье отменили свыше 550 внутренних авиарейсов, связывающих юг и юго-запад страны с остальными регионами Японии. Железнодорожный оператор JR West в свою очередь принял решение приостановить с 7 сентября движение скоростных поездов на западе и юго-западе страны, а также сократить количество рейсов между центральной и западной частями Японии из-за непогоды.

Крупные национальные компании, такие как Toyota, Honda и Mitsubishi Heavy Industries, приняли решение приостановить работу своих заводов и предприятий в регионе из-за тайфуна. Крупнейший оператор круглосуточных магазинов шаговой доступности 7-Eleven объявил о временном закрытии 1 650 своих магазинов в префектурах на юге и юго-западе страны на время тайфуна.

В настоящее время "Хайшэнь" движется по Тихому океану в сторону самой южной японской префектуры Окинава со скоростью 20 км/ч. Скорость порывов ветра в эпицентре достигает 70 м/с. Ожидается, что "Хайшэнь" достигнет южного региона Японии в ночь с воскресенья на понедельник.

Меры правительства

Премьер-министр Синдзо Абэ в пятницу провел экстренное заседание правительства, на котором отдал распоряжение сделать все необходимое для защиты местного населения. Власти префектур на юго-западе страны уже произвели сброс воды на 20 дамбах, расположенных в регионе, опасаясь наводнений из-за рекордных ливневых дождей.

Юго-западная часть Японии только что перенесла удар тайфуна "Майсак". Он вызвал масштабные перебои в подаче электроэнергии в регионе, пострадали более 20 человек.