На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник к востоку от острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от побережья соседней с Токио префектуры Ибараки. Очаг залегал на глубине около 20 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили жители префектур Токио, Тиба, Ибараки, Мияги и Фукусима.