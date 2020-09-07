Пожар на танкере у берегов Шри-Ланки полностью потушен
Возникший у берегов Шри-Ланки пожар на зарегистрированном в Панаме нефтеналивном танкере New Diamond полностью потушен. Об этом сообщают Военно-морские силы страны, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что пожар удалось взять под контроль.
Также сообщается, что на островное государство прибыла группа британских и голландских экспертов для оценки ущерба, нанесенного кораблю огнем.
Пожар на танкере начался 3 сентября. Он возник на корме судна и не затронул резервуары с сырой нефтью. Ее утечка также исключена. Всего в трюмах танкера находится 270 тысяч метрических тонн нефти. Танкер, осуществлявший переход из Кувейта в Индию, находится примерно в 50 километрах от берега.
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