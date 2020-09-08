КНР введет санкции против чиновников из США, посещающих Тайвань

Власти Китая введут санкции против американских чиновников, посещающих Тайвань, а также компаний из США, с которыми они связаны. Об этом во вторник сообщил главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Насколько мне известно, КНР введет санкции против высокопоставленных американских чиновников, посещающих Тайвань, а также против американских компаний, с которыми они связаны, - написал Ху Сицзинь на своей странице в Twitter. - Им навсегда будет запрещен въезд на территорию КНР, а соответствующие компании навсегда потеряют рынок материкового Китая".

В последнее время Белый дом на фоне ухудшения отношений с Пекином активизировал контакты с Тайванем, который рассматривается в КНР как неотъемлемая часть территории Китая. С 9 по 12 августа Тайбэй посетил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, ставший самым высокопоставленным чиновником, прибывшим на остров из-за океана с 1979 года.

Тайвань управляется самостоятельно с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР и предостерегает иностранные государства от официальных контактов с островом.