Уровень безработицы в Южной Корее растет на протяжении шести месяцев подряд

Число трудоустроенных граждан в Южной Корее сократилось в августе 2020 года на 274 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 27,85 млн человек. Об этом сообщило в среду Национальное статистическое управление Республики Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, спад продолжается на протяжении шести месяцев. Это самое затяжное сокращение уровня занятости после 2009 года, когда подобная ситуация наблюдалась в период с января по август. Национальное статистическое управление указывает, что спад вызван последствиями пандемии коронавирусной инфекции и рекордно долгим сезоном муссонных дождей.

Статистика также говорит о том, что экономически трудоспособное население в августе сократилось на 267 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 27,949 млн. Уровень безработицы достиг 3,1%, а безработных насчитывалось 864 тыс.