Два человека ранены во время стрельбы в магазине в Канаде
Два человека получили ранения в результате стрельбы в магазине в канадском городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Global News.
Инцидент произошел в магазине "Кабелас", где продаются товары для охоты и рыбалки. Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.
По данным полиции, в связи со стрельбой задержаны несколько человек. В настоящее время угрозы общественной безопасности нет. Других подробностей пока не сообщается.
Лента новостей
Спикер Милли Меджлиса ознакомилась с разрушениями в здании турецкого парламента в результате событий 2016 года (ФОТО)
Переселение ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории противоречит международному праву – ливанский историк
Оглашены детали заседания Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса
Оккупационная политика Армении нанесла инфраструктуре образования Азербайджана серьезный ущерб — депутат
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО)
Разрушение азербайджанских исторических памятников и святынь — элемент политики вандализма Армении — депутат
Количество учащихся, проходящих обучение в традиционном режиме, не ограничивается - Минобразования Азербайджана
В школах будут созданы спецпомещения для временной изоляции заразившихся коронавирусом - минобразования Азербайджана
В Азербайджане за сутки выявлено 163 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 171 человек
В Гедабеке и Товузе, в рамках проекта по развитию спорта в селах, школьникам раздали футбольные формы и мячи (ФОТО)