Глава МИД Японии Мотэги сохранит свой пост в новом правительстве

Действующий глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сохранит свой пост в новом правительстве Ёсихидэ Суги, который будет утвержден в должности премьер-министра 16 сентября. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что свою министерскую должность также сохранит и глава финансового ведомства страны Таро Асо, который также занимает пост вице-премьера.

В то же время, по данным агентства, новым генеральным секретарем кабинета министров, отвечающим за координацию работы правительства и дающего ежедневные брифинги для прессы, может стать действующий министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като. В первые месяцы пандемии и особенно в ситуации с круизным лайнером Diamond Princess Кацунобу Като фактически стал лицом японского правительства в деле борьбы с распространением коронавируса на территории страны, ежедневно давая по несколько пресс-конференций и активно общаясь с прессой.

На прошедшем в понедельник в Токио съезде правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Ёсихидэ Суга абсолютным большинством голосов был избран новым председателем партии. Теперь 16 сентября Суга будет утвержден в должности нового премьер-министра на заседании обеих палат парламента страны. Согласно партийному уставу, следующий глава ЛДП будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок подавшего в отставку Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя - уже на стандартный трехлетний срок.

Синдзо Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. У него обострился язвенный колит, из-за которого ему также пришлось покинуть пост премьера в 2007 году. При этом Абэ подчеркнул, что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока не будет выбран кандидат ему на замену.