В Нигерии 14 человек погибли после падения автобуса в реку

Четырнадцать тел были извлечены в субботу из автобуса, который упал в реку на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщила нигерийская газета The Nation, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Водолазам удалось найти автобус, и он был поднят со дна реки с помощью крана, - заявил представитель местных властей Онебучи Огбаду. - В салоне находились 14 погибших, еще 13 числятся пропавшими без вести".

Автобус, в котором находились 32 человека, сорвался 18 сентября с дорожного полотна в штате Эбонийи и упал в реку. Водителю и четырем пассажирам удалось покинуть автобус еще до того, как он полностью затонул.

Губернатор штата уже посетил место аварии. Полиция ведет расследование причин случившегося.

Нынешнее ДТП третье крупное, произошедшее в Нигерии на текущей неделе с участием автобусов. Так, 17 сентября на западе Нигерии погибли 12 человек при лобовом столкновении автобуса и грузовика. В минувший вторник на юге страны также в аварии автобуса и грузовика погибли пять человек.