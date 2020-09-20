Район багдадского аэропорта подвергся ракетному обстрелу

Район международного аэропорта Багдада подвергся в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источников в правоохранительных органах Ирака, в окрестностях воздушной гавани упал один реактивный снаряд. О последствиях этой атаки информации пока не поступало. Вслед за обстрелом сработали сирены воздушной тревоги.