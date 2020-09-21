Неизвестные убили пять человек на западе Колумбии

По меньшей мере пять человек стали жертвами нападения неизвестных преступников, которое было совершено на западе Колумбии. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, инцидент произошел в муниципалитете Буэнос-Айрес (западный департамент Каука). Неизвестные бросили гранату, а затем открыли огонь по помещению, где проводились петушиные бои. Согласно предварительным данным, пять человек погибли на месте.

Власти начали расследование происшествия. Как отмечает радиостанция, в указанном районе активно действуют незаконные повстанческие и преступные группировки.