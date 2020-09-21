Восемь человек погибли при обрушении жилого дома в Индии

Жилой дом обрушился в индийском городе Бхиванди (штат Махараштра), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По предварительной информации, при обрушении погибли восемь человек, 25 были извлечены из-под завалов.

На месте обрушения продолжаются спасательные работы. Представители службы реагирования на бедствия (NDRF) опасаются, что еще порядка 20-25 человек находятся под завалами.

По словам очевидцев, обрушение трехэтажного жилого дома, в котором находится 21 квартира, произошло около 4 утра, когда многие жильцы спали.