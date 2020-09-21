Шесть человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Ноул"

Тайфун "Ноул", обрушившийся в минувшие выходные на ряд провинций центральной части Вьетнама, привел к гибели шести человек, еще 112 получили различные ранения и травмы. Об этом сообщили в понедельник в Национальном координационном комитете по борьбе с последствиями стихийных бедствий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тайфун принес мощные проливные дожди в центральную часть страны, которые привели к затоплению многих улиц и автодорожных магистралей, также были затоплены свыше 6 тыс. гектаров сельскохозяйственных и лесных угодий. Порывами ветра, скорость которого достигала до 100 км/ч, были повреждены свыше 22 тыс. частных жилых домов, выведены из строя линии электропередачи и связи. По данным комитета, в наибольшей степени от ударов стихии пострадала провинция Тхыатхиен-Хюэ. Там погибли четыре местных жителя, зафиксированы значительные разрушения.

Все минувшие дни в пострадавших районах не прекращаются спасательные и восстановительные работы. Для борьбы с последствиями стихии мобилизованы подразделения военнослужащих Вьетнамской народной армии.

"Ноул" стал пятым тайфуном, пришедшим в этом сезоне во Вьетнам. Согласно официальным данным, за первое полугодие текущего года в результате сильных паводков, вызванным тайфунами, здесь погибли 47 человек. В 2019 году стихия унесла жизни 133 человек, а причиненный ей материальный ущерб превысил 7 трлн донгов (более $302 млн).