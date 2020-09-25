Шэньчжэнь опередил Нью-Йорк по количеству небоскребов

Южнокитайский мегаполис Шэньчжэнь (провинция Гуандун) опередил Нью-Йорк по количеству небоскребов, заняв по этому показателю второе место в мире после Гонконга. Об этом свидетельствуют данные международного Совета по высотным зданиям и городской среде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время в Шэньчжэне, бывшем сорок лет назад рыбацкой деревушкой, зарегистрировано 289 башен из стекла и бетона. Речь идет о полностью построенных здания высотой от 150 метров (в среднем порядка сорока этажей) и выше. В крупнейшем американском мегаполисе таковых насчитывается 283.

Первое место в этом рейтинге продолжает прочно удерживать Гонконг с показателем 354. В пятерку лидеров также вошли Дубай (202) и Шанхай (165).

В рейтинге стран, наиболее интенсивно застроенных высотками, лидирует Китай - 2204 небоскреба. Его показатель почти в три раза превосходит США (808). Далее следуют Япония (259), Объединенные Арабские Эмираты (255) и Республика Корея (231).

Что касается России, то в настоящее время наша страна располагает 48 зданиями высотой более 150 метров. Сорок четыре из них возвышаются в Москве - это на одно больше, чем в Пекине.

Общее же количество небоскребов на планете на данный момент уже достигло 4991. В стадии строительства находится еще 744 башни, в том числе 321 в Китае, свидетельствуют данные организации.