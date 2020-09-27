В Тихом океане образовался тропический шторм "Кудзира"

Тропический шторм "Кудзира" сформировался в Тихом океане и движется в сторону Японских островов. Об этом в воскресенье сообщило Главное метеорологическое агентство Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, "Кудзира" движется в северо-западном направлении в сторону острова Хонсю со скоростью 10 км/ч. Скорость ветра в его пределах достигает 18 м/с при максимальных порывах ветра до 25 м/с.

Прогнозируется, что "Кудзира" достигнет берегов восточного побережья острова Хонсю к середине недели, шторм будет сопровождаться осадками и усилением ветра.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.