Мадуро заявил, что его сын и сестра выступят добровольцами для испытания вакцины Спутник V

Сын и старшая сестра президента Венесуэлы Николаса Мадуро примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье сам глава государства.

"Мой сын Николас Мадуро Гуэрра сказал мне, что решил поставить российскую вакцину, принять участие в испытаниях. Я считаю, что это отлично", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter. Он добавил, что его старшая сестра Мария Тереса Мадуро "также примет участие и поставит российскую вакцину".

"Как только начнется массовая вакцинация, я первый ее поставлю", - заявил Мадуро. По его мнению, российская вакцина "станет спасением для человечества".

Утром в пятницу в Венесуэлу прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По данным властей, в общей сложности около 2 тыс. венесуэльцев примут участие в клинических испытаниях вакцины. Исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес отметила, что Боливарианская Республика планирует производить "Спутник V" на своей территории.