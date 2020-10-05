Число случаев COVID-19 в Колумбии превысило 850 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Колумбии достигло 855 052.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, в своем Twitter сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
По данным ведомства, за последние сутки в Колумбии зафиксировано 6905 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Жертвами COVID-19 в стране стали уже 26,7 тыс. пациентов.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, 24,3 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Главарь пресловутого режима провел в Шуше свою «инаугурацию». Сейчас он сбежал и спрятался как мышь
Президент Ильхам Алиев: Мы что, должны вести переговоры с армянскими палачами, наносящими удар по истории азербайджанского народа?
Президент Ильхам Алиев: Сегодня освобождение Джебраила от оккупации должно стать уроком для Армении и его покровителей
Президент Ильхам Алиев: Пусть попросит прощения у азербайджанского народа и скажет, что Карабах – это не Армения
Президент Ильхам Алиев: Они считали, что наш священный город Шуша останется под пятой армян, и я буду с этим мириться?
Президент Ильхам Алиев: Пусть все наши другие соотечественники – беженцы, переселенцы знают, что мы и их вернем на земли их предков
Президент Ильхам Алиев: Мы всегда занимали справедливую позицию на переговорах, мы хотели то, что принадлежит нам
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с освобождением от оккупации города Джебраил и девяти сел Джебраильского района
В крупном новостном агентстве The Washington Post опубликован материал освещающий последние события в зоне нагорно-карабахского конфликта
Президент Ильхам Алиев: Cела Кархулу, Шукюрбейли, Юхары Маралйан, Чаракан, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад и Деджал Джабраильского освобожденны от оккупации
В результате армянских артобстрелов имуществу гражданского населения Азербайджана нанесен серьезный ущерб - МЧС
Обстреляв Гянджу, Армения еще раз доказала, что не признает нормы и принципы международного гуманитарного права - Айдын Сафиханлы
Функционирующая во Франции ассоциация “Улдуз” выразила протест против армянской агрессии в отношении Азербайджана
Жан-Франсуа Мансель: "Сопредседателям потребовалось слишком много времени, чтобы понять серьезность ситуации"
Верхняя палата Нацсовета Афганистана приняла декларацию о поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана
Глава МИД: Вывод всех ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана - важное условие для обеспечения мира в регионе
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и сопредседателем МГ ОБСЕ со стороны Франции
"Руководство" незаконного режима, созданного в Нагорном Карабахе, начало эвакуацию своих семей из опасных территорий
Главред АМИ Trend Руфиз Хафизоглу в эфире «Аль-Джазира»: Азербайджан освобождает от оккупации свои территории (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские НПО обратились к международному сообществу в связи с обстрелом армянскими ВС города Гянджа
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел района (ФОТО)
Военное командование Азербайджана обратилось к мирному населению, проживающему на оккупированных территориях
Генпрокуратура: На настоящий момент в результате обстрела армянскими ВС погибли 24, ранены 111 мирных граждан Азербайджана
Минтруда Азербайджана представило перечень услуг, которые будут оказываться на освобождаемых территориях
Депутат Севиль Микаилова дала интервью телеканалу “Аль-Джазира” в связи с продолжающимися провокациями Армении против Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана: В результате обстрела Гянджи армянскими вооруженными силами погиб 1, ранены 32 человека
Азербайджан обладает разведданными о привлечении боевиков с Ближнего Востока для участия в боях в Карабахе на стороне ВС Армении
Хикмет Гаджиев: Азербайджан продолжит борьбу до тех пор, пока не будут освобождены от оккупации его территории
Известная русская художница выразила протест убийству мирных граждан Азербайджана и телеведущим типа Шейнин и Собчак
Мы, удины, готовы защищать Родину, как граждане Азербайджана независимо от национальности и вероисповедания
Хикмет Гаджиев: Обстрел армянскими ВС мирного населения и гражданских объектов Азербайджана - военное преступление
Фуад Ахундов: Участие иностранных боевиков на стороне вооруженных сил Армении во всех странах является уголовно наказуемым деянием (Эксклюзив)