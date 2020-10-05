Число случаев COVID-19 в Колумбии превысило 850 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Колумбии достигло 855 052.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, в своем Twitter сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Колумбии зафиксировано 6905 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Жертвами COVID-19 в стране стали уже 26,7 тыс. пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, 24,3 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли.