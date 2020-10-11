В Эквадоре восемь человек пострадали в результате взрыва газового бака

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате взрыва, который произошел в пригороде Кито. Об этом в субботу сообщила газета El Comercio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в субботу днем в городе Кумбая, который является пригородом столицы Эквадора. В одном из домов взорвался газовый бак, в результате чего восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Отмечается, что ущерб был также причинен нескольким зданиям и автомобилям.

Власти начали расследование инцидента.