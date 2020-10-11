Десять военных и трое мирных жителей погибли при взрыве бомбы в Афганистане

По меньшей мере десять военнослужащих и трое мирных жителей погибли в субботу в результате взрыва бомбы в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана.

Об этом в воскресенье сообщил телеканал Tolonews со ссылкой на источники в службах безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, еще три человека пострадали. Целью террористов была колонна военных.