Десять военных и трое мирных жителей погибли при взрыве бомбы в Афганистане
По меньшей мере десять военнослужащих и трое мирных жителей погибли в субботу в результате взрыва бомбы в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана.
Об этом в воскресенье сообщил телеканал Tolonews со ссылкой на источники в службах безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным телеканала, еще три человека пострадали. Целью террористов была колонна военных.
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