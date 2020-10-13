Неудачей закончилось испытание новой индийской крылатой ракеты

Очередное испытание новейшей индийской крылатой ракеты Nirbhay, способной нести ядерную боеголовку, которое было осуществлено в понедельник, окончилось неудачей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила газета The Hindustan Times.

Испытательный пуск ракеты с дальностью действия 800 км был произведен Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) с полигона в штате Орисса на берегу Бенгальского залива.

Крылатая ракета, которая прошла уже серию испытаний и которую планируется уже в ближайшие месяцы принять на вооружение, была самоликвидирована через восемь минут после старта из-за нештатной работы двигателя, сообщил представитель DRDO.

При этом издание указывает, что партия экспериментальных ракет Nirbhay ранее уже развернута в приграничных с Китаем районах.

По данным источников в DRDO, в предстоящие месяцы будут проведены дополнительные испытания крылатой ракеты перед тем, как она будет официально поставлена на вооружение.

Крылатая ракета Nirbhay, развивающая дозвуковую скорость в 0.7 Маха, способна огибать рельеф местности и выполнять полет на низкой высоте над уровнем моря, оставаясь незамеченной для радаров противника.

По словам представителей DRDO, на данном этапе экспертам предстоит проанализировать данные неудавшегося испытания для устранения проблем.