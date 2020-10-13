США и Япония создадут систему сотрудничества в использовании углекислого газа

Администрация США и правительство Японии договорились о создании системы сотрудничества в разработке технологий промышленного использования углекислого газа, который выбрасывают в атмосферу тепловые электростанции и другие предприятия. Предполагается, что в ближайшее время энергетические ведомства двух стран подпишут соответствующий протокол. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник информационное агентство Kyodo.

Углекислый газ предполагается отлавливать на промышленных предприятиях до его поступления в атмосферу и перерабатывать в пластик, авиационное горючее и т.д. В перспективе ставится вопрос о том, чтобы использовать весь объем двуокиси углерода, который вырабатывается в процессе сжигания минерального топлива.

США и Япония с этой целью намерены создать систему обмена специалистами и технологиями, начать совместные проекты. В Японии такие эксперименты уже ведутся, в частности на одной из тепловых электростанций в префектуре Хиросима.