В Индии не менее девяти человек погибли при обрушении стены

По меньшей мере девять человек, в том числе маленький ребенок, погибли в индийском городе Хайдарабад при обрушении стены, общей для нескольких строений. Об этом сообщил в среду телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел вечером во вторник. Стена обрушилась из-за подтоплений, вызванных мощными ливнями. На месте обрушения проходят спасательные работы.

В последние трое суток в штате Телангана, где расположен Хайдарабад, и в соседнем штате Андхра-Прадеш идут мощные муссонные ливни, которые стали причиной наводнений и затопления ряда районов. Автомобильное движение в Хайдарабаде затруднено из-за затопленных улиц.

Сильные дожди приводят к подтоплениям зданий, что приводит к обрушениям стен. Сутками ранее из-за подобного инцидента в Телангане погибли два человека. Метеорологи предупреждают, что дожди могут продолжиться.