В Боливии завершилось голосование на президентских и парламентских выборах

Голосование на президентских и парламентских выборах официально завершилось в воскресенье в Боливии. Избирательные участки были открыты с 08:00 до 17:00 (с 16:00 до 01:00 GMT+4). По предварительным данным, голосование прошло без значительных инцидентов. "Пока день выборов проходит абсолютно спокойно, у нас не было никаких проблем", - отметил министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо около полудня. По его словам, которые приводит агентство Ахенсиа Боливиана де Информасьон, несколько человек были задержаны за поддельное разрешение на использование транспорта и попытку украсть чемодан с бюллетенями.

Голосование также прошло за пределами Боливии. Больше всего избирательных участков было открыто в Аргентине - в Буэнос-Айресе местные власти предоставили для выборов 36 школ, возможность проголосовать была также у боливийцев, живущих в других провинциях. Как убедилась корр. ТАСС, на участках в столице Аргентины, где сохраняются достаточно строгие карантинные меры, был постоянный поток желающих проголосовать, у некоторых школ выстраивались очереди. Всего в стране живут более 142 тыс. боливийцев, зарегистрированных в качестве избирателей, и голоса диаспоры, среди представителей которых высока популярность экс-президента Эво Моралеса (2006 - 2019 год), могут оказать значительное влияние на итоги выборов.

Основная борьба за высший государственный пост развернулась между Луисом Арсе, экс-министром экономики и сторонником Моралеса, и экс-президентом Карлосом Месой, руководившим страной с октября 2003 года по июнь 2005 года. Согласно действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов, либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составит не менее 10 процентных пунктов. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 29 ноября.

Помимо главы государства, граждане Боливии выбирали 130 депутатов и 36 сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи. Ранее председатель Высшего избирательного суда Сальвадор Ромеро подчеркнул, что "окончательные итоги" выборов будут известны не раньше понедельника и призвал граждан проявить терпение.

Созыв новых выборов

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, который в тот момент являлся действующим главой государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель манифестаций Моралес подал в отставку. Обязанности и. о. главы государства до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер верхней палаты парламента Жанин Аньес. Высший избирательный суд аннулировал результаты президентских и парламентских выборов и созвал новые, которые изначально были назначены на 3 мая текущего года, но затем перенесены из-за пандемии на 18 октября.