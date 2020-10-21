У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в среду у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 183 км к юго-востоку от города Неиафу, где проживают около 4,3 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.