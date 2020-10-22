Япония может смягчить правила въезда для краткосрочных бизнес-поездок

Правительство Японии приступило к рассмотрению возможности смягчения ограничений въездного режима, введенных из-за пандемии, для деловых и бизнес-поездок. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что послабления могут затронуть тех участников деловых поездок в Японию, которые намереваются пробыть в стране не более 72 часов. По данным газеты Yomiuri, прибывающие на таких условиях все равно должны будут пройти тест на коронавирус, отказаться от использования общественного транспорта, однако будут освобождены от необходимости проходить двухнедельный карантин на самоизоляции. Ожидается, что смягчение въездных ограничений для этой группы иностранных граждан может произойти уже в середине ноября.

С 1 октября уже вступили в силу послабления ограничительных мер на въезд в Японию для иностранных граждан, введенные из-за пандемии коронавируса. На первом этапе они затронули людей, имеющих право на долгосрочное проживание в Японии, а также деловые поездки в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях. Распространяются они и на иностранных студентов, обучающихся в Японии. При этом туристическая отрасль в настоящее время под смягчения не подпадает. В то же время все прибывающие в Японию обязаны проходить двухнедельный период самоизоляции.