В результате взрыва на западе Пакистана погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли при взрыве дистанционно управляемой бомбы в городе Кветта на западе Пакистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, прикрепленное к мотоциклу устройство сдетонировало на территории фруктового рынка, расположенного на окраине города. Отмечается, что в результате инцидента также есть раненые.

Власти провинции Белуджистан поручили соответствующим службам обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим.