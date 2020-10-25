В результате взрыва на западе Пакистана погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли при взрыве дистанционно управляемой бомбы в городе Кветта на западе Пакистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, прикрепленное к мотоциклу устройство сдетонировало на территории фруктового рынка, расположенного на окраине города. Отмечается, что в результате инцидента также есть раненые.
Власти провинции Белуджистан поручили соответствующим службам обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим.
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