В Бразилии выявили возможный случай повторного заражения коронавирусом

Бразильские ученые выявили возможный случай повторного заражения коронавирусом нового типа. Результаты их исследования направлены для научного рецензирования в редакцию авторитетного медицинского журнала The Lancet, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточнила в среду газета Fohla de S.Paolo, речь идет о 40-летней медсестре из города Аракажу, административного центра северо-восточного штата Сержипи. Женщина дважды, с интервалом в 54 дня (в мае и июне), сдавала РТ-ПЦР тест на COVID-19, оба раза получив положительный результат.

Образцы ее биоматериала исследовали преподаватели биологии Федерального университета в штате Баия (UFBA). Они пришли к выводу, что во втором случае у медработницы была обнаружена другая разновидность коронавируса, претерпевшая шесть мутаций.