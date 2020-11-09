23 человека получили ранения в результате взрыва в Афганистане

По меньшей мере 23 человека получили ранения в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в провинции Кандагар. Об этом в понедельник сообщил телеканал TOLONews со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в воскресенье вечером. В результате взрыва у охранного пункта в районе Майванд заминированного автомобиля пострадали 23 человека, среди них - 10 мирных жителей.