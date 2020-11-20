Глава МИД Китая посетит Японию 24-25 ноября
Глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И на следующей неделе посетит с официальным визитом Японию. Об этом сообщил в пятницу на регулярной пресс-конференции руководитель японского МИД Тосимицу Мотэги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Японию 24-25 ноября", - сказал он. В ходе поездки у главы китайской дипломатии запланированы переговоры с японским коллегой.
Коснувшись возможной встречи Ван И с премьер-министром Ёсихидэ Сугой, Мотэги отметил, что этот вопрос согласовывается.
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