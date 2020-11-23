Министр объединения Южной Кореи призвал КНДР восстановить связи

Другие страны 23 ноября 2020 08:49 (UTC+04:00)
Министр объединения Южной Кореи призвал КНДР восстановить связи

Восстановление постоянной связи между Республикой Корея и КНДР станет отправной точкой для перезагрузки отношений между Сеулом и Пхеньяном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник заявил южнокорейский министр объединения Ли Ин Ён, выступая на форуме по межкорейским отношениям в Сеуле.

Линии связи между двумя странами были разорваны с июня, когда северокорейская сторона взорвала офис межкорейской связи в городе Кэсон в знак протеста против заброски южнокорейскими активистами в КНДР листовок с критикой ее лидера Ким Чен Ына и членов его семьи.

"Восстановление связи путем открытия нового офиса принесет перемены, которые послужат сигналом для отсчета нового, мирного времени", - подчеркнул Ли Ин Ён. Он назвал уничтожение Севером представительства "большой ошибкой, которая разрушила надежды корейского народа на мир", призвав КНДР не допустить нового обострения враждебности.

В целях повышения двустороннего взаимодействия министр также предложил открыть представительство КНДР в Сеуле и представительство Республики Корея в Пхеньяне, либо создать дополнительные офисы связи не только в Кэсоне, но и в других районах КНДР, таких как Синыйджу, Раджин и Сонбон.

В начале июня 2020 года две южнокорейские неправительственные организации, основанные выходцами из КНДР, с помощью воздушных шаров отправили на Север около 500 тыс. антиправительственных листовок. Северокорейское руководство расценило эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения, и предупредило о подготовке ответных мер. 9 июня Пхеньян заблокировал все линии связи с Сеулом, а 16 июня северокорейские военные взорвали межкорейский офис связи.

Это учреждение открылось в сентябре 2018 года в приграничном Кэсоне, находящемся на территории КНДР. Его деятельность была направлена на поддержание постоянных контактов между странами и развитие межкорейских обменов.

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