В следующем году продолжится строительство газопровода ТАПИ на территории Афганистана

В ходе пленарного заседания Конференции высокого уровня по Афганистану, стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

Выступая на мероприятии, Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани рассказал об экономическом положении страны. Выразив признательность за стремление мирового сообщества способствовать вовлечению Афганистана в мировую экономику, он особо отметил важный вклад Туркменистана. Были выделены проекты, инициированные туркменской стороной, в частности значимость для Афганистана сооружения линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

В свою очередь, Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов детально рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве с соседним Афганистаном.

Он подчеркнул, что руководство Туркменистана рассматривает региональную экономическую интеграцию Афганистана путем имплементации крупномасштабных инфраструктурных проектов в качестве одного из основных аспектов восстановления мира в этой стране.

Так, Туркменистан инициировал ряд важных экономических проектов с участием Афганистана. Продолжается строительство газопровода ТАПИ, электроэнергетических и коммуникационных линий по маршруту ТАП, а также железнодорожных магистралей, связывающих Туркменистан с Афганистаном и другими странами региона.

Туркменская сторона планирует завершить строительство ТАПИ на своей территории в этом году, а в следующем начать сооружение на территории Афганистана. Также выделен завершающий этап строительства линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

«Что касается железнодорожного сообщения, то строительство туркменской стороной 35-и километрового отрезка железной дороги «Акина-Андхой» должно завершиться в ближайшие дни», - отметил Р.Мередов. В 2021 году планируется продолжить сооружение железной дороги по направлению «Тургунди-Герат».

Глава МИД Туркменистана информировал участников заседания о финансовой составляющей данных проектов. Туркменистан выделил на реализацию проектов с участием Афганистана 1 миллиард 250 миллионов долларов США.

В ходе заседания стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций и структуру финансирования в процессе всестороннего восстановления Афганистана.