В результате взрыва в Афганистане погиб 21 человек
По меньшей мере 21 человек погиб, 17 получили ранения в результате взрыва в городе Газни, административном центре одноименной провинции Афганистана, расположенной в центральной части страны. Об этом сообщает в воскресенье агентство Ariana News со ссылкой на главу местной больницы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, все жертвы и пострадавшие - военнослужащие афганской армии. По предварительной информации, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с базой ВС Афганистана. Как сообщает агентство "Синьхуа", взрыву предшествовала стрельба.
Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе Афганистана, до сих пор не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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