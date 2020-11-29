В результате взрыва в Афганистане погиб 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб, 17 получили ранения в результате взрыва в городе Газни, административном центре одноименной провинции Афганистана, расположенной в центральной части страны. Об этом сообщает в воскресенье агентство Ariana News со ссылкой на главу местной больницы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, все жертвы и пострадавшие - военнослужащие афганской армии. По предварительной информации, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с базой ВС Афганистана. Как сообщает агентство "Синьхуа", взрыву предшествовала стрельба.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе Афганистана, до сих пор не взяла на себя ответственность за произошедшее.