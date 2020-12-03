В Японии выявили новый очаг птичьего гриппа
В японской префектуре Миядзаки была зафиксирована новая вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N8. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает агентство Kyodo.
СМИ уточняет, что очаг заболевания был выявлен на ферме, где содержатся 36 тыс. бройлеров.
При этом в радиусе 10 км от эпицентра заражения находятся еще 4,4 млн кур на 94 хозяйствах.
Информация о том, у скольких птиц был обнаружен грипп, и сколько бройлеров в результате были уничтожены — не уточняется.
Ранее в этой префектуре также была выявлена вспышка H5N8. Тогда были уничтожены 70 тыс. особей.
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