Японские поисковики нашли в Австралии капсулу с грунтом астероида

Японская поисковая группа отыскала на юге Австралии капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу, которую в субботу сбросил межпланетный зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Поиск продлился более часа. Он начался ночью и для него понадобились вертолет и технические средства.

Японский зонд взял образцы реголита с астероида Рюгу во время двух посадок на его поверхность в 2019 году. Рюгу находится на расстоянии 340 миллионов километров от Земли.

Посадку капсулы с грунтом зафиксировали около 21:05 по московскому времени в штате Южная Австралия. Ее отправят для вскрытия в лабораторию агентства JAXA.

Тем временем сам зонд "Хаябуса-2", обогнув Землю, полетел к следующему астероиду – 1998 KY26, который находится на орбите между Землей и Марсом. Планируется, что в 2031 году зонд соберет грунт с этого астероида.

Зонд "Хаябуса-2", который весит около 600 кг, был запущен к астероиду Рюгу 3 декабря 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Стоимость проекта составила $260 миллионов. В общей сложности зонд пробыл вблизи астероида 18 месяцев с июня 2018 по ноябрь 2019 года.

22 февраля 2019 года японский космический аппарат совершил первую успешную посадку на поверхность астероида Рюгу, диаметр которого составляет около 900 метров, для сбора грунта.

5 апреля 2019 года на поверхность астероида с высоты 500 метров был произведен выстрел заряда взрывчатого вещества для получения образцов глубокого грунта. 11 июля 2019 года зонд "Хаябуса-2" повторно сел на астероид в 20 метрах от кратера, который образовался при взрыве, чтобы собрать обломки грунта и отвезти их на Землю.

13 ноября 2019 года аппарат сошел с орбиты астероида и начал полет к Земле.