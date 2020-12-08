В Ливии задержали турецкое судно под ямайским флагом
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) задержали у берегов страны турецкое судно, шедшее под флагом Ямайки, сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари, передает Trend со ссылкой на "Синьхуа".
По его словам, турецкое торговое судно Mabrouka направлялось в порт города Мисрата на западе Ливии, но было задержано возле Дерны.
Как отметил аль-Мисмари, экипаж судна состоит из 17 человек, девять из них - граждане Турции, семь - граждане Индии и один - гражданин Азербайджана.
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