В Ливии задержали турецкое судно под ямайским флагом

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) задержали у берегов страны турецкое судно, шедшее под флагом Ямайки, сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари, передает Trend со ссылкой на "Синьхуа".

По его словам, турецкое торговое судно Mabrouka направлялось в порт города Мисрата на западе Ливии, но было задержано возле Дерны.

Как отметил аль-Мисмари, экипаж судна состоит из 17 человек, девять из них - граждане Турции, семь - граждане Индии и один - гражданин Азербайджана.