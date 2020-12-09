На химзаводе в Индии произошел пожар
Пожар произошел рано утром в среду на химическом предприятии в Ахмадабаде - самом крупном городе индийского штата Гуджарат.
Об этом сообщил телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, на место происшествия прибыли более 20 пожарных автомобилей. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.
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