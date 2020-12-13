Глава МИД Марокко допустил возможность своего визита в Израиль

Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита не исключил, что может нанести визит в Израиль, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что установление дипломатических отношений между Марокко и Израилем произошло «в надлежащее время».

«Это суверенное решение, основанное на характере отношений между Марокко и евреями в целом, о чем свидетельствуют отношения между королем Мухаммедом VI и израильтянами марокканского происхождения, и между королевством и Израилем в частности», — сказал Бурита.

Он добавил, что Марокко и Израиль намерены открыть прямое авиасообщение между странами.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений.