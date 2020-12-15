Посол Мексики в США объявила об уходе со своего поста

Марта Барсена, глава дипломатического представительства Мексики в США, вскоре покинет свой пост. Об этом она сообщила в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проконсультировавшись с президентом [Мексики] Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, я приняла решение досрочно уйти на пенсию, - говорится в записи. - Никто больше не оказал влияния на это личное решение. Процесс будет завершен в ближайшие месяцы, в течение этого времени я буду возглавлять посольство".

Барсена проработала в Министерстве иностранных дел Мексики почти 43 года. Пока не известно, кто сменит ее в должности посла в Вашингтоне.

Мексика входит в число важнейших торговых партнеров США. В 2019 году объем товарооборота между двумя странами достиг рекордного уровня в $614,5 млрд.

Лопес Обрадор в начале июля провел в Вашингтоне переговоры с коллегой из США Дональдом Трампом в ходе своего первого зарубежного визита в качестве главы государства. Высокие стороны обсудили вступление в силу нового торгового соглашения Канады, Мексики и США (USMCA, или T-MEC в испанском варианте), взаимодействие в борьбе с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, а также экономическое восстановление после завершения пандемии.