Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19
Президент Бразилии Жаир Болсонару не собирается вакцинироваться от коронавируса нового типа. Об этом он сказал в интервью телеканалу Band, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Он заверил, что не станет прививаться «и точка».
«Моя жизнь в опасности? Это моя проблема», — заявил Болсонару.
Политик считает, что прививки не могут быть обязательными и их должны сделать те, кто хочет.
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