Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару не собирается вакцинироваться от коронавируса нового типа. Об этом он сказал в интервью телеканалу Band, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Он заверил, что не станет прививаться «и точка».

«Моя жизнь в опасности? Это моя проблема», — заявил Болсонару.

Политик считает, что прививки не могут быть обязательными и их должны сделать те, кто хочет.