Бывший премьер Японии Абэ готов дать показания в парламенте из-за обвинений в растрате

Другие страны 18 декабря 2020 08:43 (UTC+04:00)
Бывший премьер Японии Абэ готов дать показания в парламенте из-за обвинений в растрате

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность дать показания в связи с обвинениями в возможном нарушении выборного законодательства при организации банкетов для партийных сторонников. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я готов дать добросовестный ответ", - привело агентство его слова. Вместе с тем генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като воздержался от комментариев относительно ситуации вокруг Абэ, отметив, что кабмин отреагирует на нее после соответствующего решения о приглашении со стороны парламента.

С инициативой вызвать Абэ в парламент выступила правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП). Ожидается, что экс-премьер появится в парламенте до конца года в отдельном порядке, не во время проведения регулярной сессии, которая начнется 18 января. Такой шаг направлен на то, чтобы избежать излишней критики со стороны общественности в адрес кабинета нынешнего премьера Ёсихидэ Суги. Абэ ушел в отставку со своего поста в сентябре, но остается при этом членом ЛДП.

В декабре прокуратура Токио направила экс-премьеру повестку на допрос по делу о растрате средств из политического фонда партии. Также сообщалось, что прокуратура приняла решение возбудить дело в отношении одного из бывших секретарей Абэ по подозрению в организации схемы подкупа избирателей.

В Японии продолжает развиваться скандал вокруг ежегодных торжественных приемов, проводимых правительством с целью любования сакурой. В прошлом году на такой прием было приглашено множество сторонников правящей Либерально-демократической партии Японии и приближенных премьера из региональных ячеек упомянутой политической силы. Обычно на это мероприятие, проводящееся с 1952 года, приглашают руководителей иностранных дипломатических представительств в Японии, выдающихся людей из мира искусства, культуры, спорта, науки и журналистики.

Вместе с тем в 2018 году в одном из отелей Токио накануне приема по любованию сакурой был организован банкет для 800 человек. За участие в нем с каждого брали по 5 тыс. иен (46 долларов), хотя изначально сумма должна была быть в два раза больше. В этой связи весной этого года группа адвокатов в составе 660 человек подготовила обвинительные документы в отношении тогда еще премьер-министра Японии Синдзо Абэ в связи с якобы имевшимся нарушением выборного законодательства. Они настаивали на том, что глава правительства, а также еще три человека из руководства организации партийных сторонников в префектуре Ямагути - избирательного округа Абэ - не предоставили точную финансовую отчетность о потраченных на мероприятие средствах и о взносах в фонд организации.

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