Тропические леса Бразилии начали не поглощать, а выделять углекислый газ

Климатологи выяснили, что тропические леса Бразилии еще в 2013 году начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать. Статью с их выводами опубликовал научный журнал Science Advances, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тропические леса играют важнейшую роль в фиксации углекислого газа, однако никто не пытался точно оценить, как на этот процесс влияют деревья, растущие за пределами Амазонии. Наши наблюдения показали, что объем запасенного в них углерода постепенно уменьшается. Это связано как со снижением скорости поглощения СО2, так и с ростом его выбросов", – пишут исследователи.

Амазонские тропические леса занимают около 5,5 млн км2 площади и содержат в себе 10% углерода, запасенного во всех живых организмах Земли. Кроме них на территории Бразилии и других стран Латинской Америки есть много других лесных массивов. Их так же интенсивно вырубают, как и леса Амазонии, однако состояние этих лесов почти не изучено.

Климатологи и экологи под руководством профессора Федерального университета Лавраса (Бразилия) Рубенса Мануэла дос Сантоса заполнили этот пробел в научных знаниях. В ходе нового исследования ученые выяснили, как менялась биомасса 32 подобных тропических лесов Бразилии в промежутке между 1987 и 2020 годом.

Ученых интересовало, как были связаны повышение концентрации СО2 в атмосфере и скорость набора биомассы, а также то, как другие климатические и антропогенные факторы, в том числе уменьшение уровня осадков, периодические засухи и вырубки лесов, снижали количество углерода, запасенного в этих лесах.

Для этого ученые собирали пробы древесины и почвы в тропических лесах Бразилии, а также отслеживали, как в этих регионах страны менялись средняя температура и уровень осадков. С помощью этих данных климатологи сделали долгосрочные оценки и прогнозы о том, с какой скоростью деревья поглощали СО2 и выделяли его.

Эти замеры показали, что примерно до 2013 года большинство тропических лесов Бразилии за пределами Амазонии больше поглощали, чем выделяли углекислый газ. Благодаря этому они постепенно увеличивали свою биомассу. Впоследствии все пошло наоборот, и сейчас каждый год леса теряют примерно по 130 кг углерода на каждый гектар площади.

Дос Сантос и его коллеги выяснили, что эти потери были связаны и с уменьшением количества поглощаемого СО2, и с увеличением его выбросов в атмосферу. Первый показатель каждый год уменьшается на 2,6%, а второй растет на 3,4%. По словам климатологов, полулистопадные породы эти процессы затронули меньше, а вечнозеленые леса пострадали от них сильнее всего.

Расчеты исследователей показывают, что главным движущим фактором этих потерь стало уменьшение уровня осадков во всех регионах Бразилии (каждый год он падает примерно на 10 мм), а также периодические волны жары и связанные с ними засухи. К тому же, ученые не исключают и того, что часть этих потерь может быть обусловлена своеобразной конкуренцией между деревьями и лианами за доступ к воде и свету.

Климатологи ожидают, что в ближайшие годы и десятилетия подобные тенденции будут усиливаться еще больше – по мере роста температур и концентрации СО2 в воздухе. Это может дополнительно ускорить "побег" углекислого газа из тропических лесов Бразилии. Это нужно учитывать как при разработке климатических моделей, так и при выработке мер, направленных на спасение лесов Южной Америки от деградации, подытожили исследователи.