В Гвинейском заливе пираты атаковали контейнеровоз, принадлежащий датской компании

Пираты атаковали в Гвинейском заливе контейнеровоз Maersk Cadiz, шедший под флагом Сингапура, и высадились на его борт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нападение было совершено в середине дня 19 декабря, когда судно совершало переход из Ганы в Камерун, отмечает оно. На помощь контейнеровозу прибыли корабли ВМС Нигерии. Компания отметила, что пока воздерживается от дальнейших комментариев в целях обеспечения защиты экипажа судна.

Между тем специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global передал, что достоверной информации о судьбе членов команды пока нет. Он подтвердил, что пираты сумели высадиться на борт контейнеровоза.

Гвинейский залив является наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Общее число похищенных ими в этой части мирового океана с бортов судов членов экипажей в текущем году приблизилось к 150.