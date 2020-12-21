Канада приостанавливает авиасообщение с Великобританией

Канада временно прекращает авиационное сообщение с Великобританией с 21 декабря в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников в правительстве, решение вступит в силу в понедельник. Ограничения не касаются грузоперевозок и технических остановок, когда пассажиры не выходят из самолета. Как долго будет действовать запрет, не уточняется.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.